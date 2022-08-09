Пов’язана з Коломойським компанія відсудила в "Укренерго" 118 мільйонів

2 серня 2022 року Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укренерго" та залишив без змін рішення Госпсуду Києва від 9 листопада 2021 року й постанову Північного апеляційного госпсуду від 19 січня 2022 року (у справі 910903221), якими було частково задоволено позов ТОВ "Юнайтед Енерджі" до "Укренерго" та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 117,6 млн грн заборгованості за договором про врегулювання небалансів електроенергії 1196-01024 від 18 липня 2019 року (у період з 4 грудня 2020 року по 6 травня 2021 року).

У держреєстрі бенефіціаром ТОВ "Юнайтед Енерджі" був вказаний Андрій Короткевич-Лещенко. Разом з тим, компанію пов`язували з Ігорем Коломойським, пише Finbalance.

Із 1 липня 2019 року ринок електроенергії в Україні перейшов на нові правила. Одним із нововведень стало започаткування так званого балансуючого ринку та ринку небалансів, покликаних стабілізувати ситуацію та дисциплінувати постачальників і споживачів (промислові компанії та юрособи) в питаннях прогнозування енерговитрат на виробничі потреби. У випадку надмірного витрачання ресурсів та в разі виникнення їхнього надлишку доведеться платити.

На балансуючому ринку (БР) відбувається пряма взаємодія між генеруючими компаніями (виробниками електроенергії) та оператором системи передачі ("Укренерго"). Постачальники, що працюють з кінцевим споживачем, тут відсутні. Їхній основний фронт робіт – на ринку небалансів (РН), там, де продаються надлишки і купується електроенергія у випадку її надмірного використання.

За сехмою "на добу наперед" купується та продається електроенергія на наступну добу. Кінцевий споживач у цій системі працює з постачальником, якого обирає сам, і не має прямого доступу до РН.

Небаланс електричної енергії – це різниця між прогнозними та фактичними обсягами споживання електричної енергії.

Енергопостачальник несе фінансову відповідальність за виникнення небалансу і зобов’язаний формувати погодинні графіки купленої/проданої і спожитої електроенергії. Уникнути небалансів електричної енергії можливе лише за умови точного розрахунку планових обсягів споживання. Вартість небалансів розраховує "Укренерго" (Оператор системи передачі).

Постачальники електричної енергії працюють на ринку небалансів, де мають можливість продавати надлишки й купувати обсяги електричної енергії, яких не вистачає. У разі докупівлі електроенергії ціна буде значно вищою за планову ціну електричної енергії, оскільки складається з найвищої ціни балансуючого ринку (БР) і ринку "на добу наперед" (РДН), що склалася на момент подачі заявки на докупівлю, та множиться на регламентований регулятором (НКРЕКП) коефіцієнт 1,05. Продати надлишок електроенергії постачальники можуть за значно нижчою ціною, орієнтуючись на найнижчу ціну БР і РДН, помножену на коефіцієнт 0,95.

Балансування на ринку небалансів здійснюється за загальним обсягом купівлі/продажу, а не за кожним споживачем, що дозволяє електропостачальникам з великою кількістю споживачів компенсувати небаланси один одного без особливих втрат.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія змінила правила роботи ринку електроенергії на період воєнного стану.