Нацбанк оштрафував три страхові компанії

Національний банк України застосував до трьох страховиків заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, ТДВ "Страхове товариство "Мегаполіс" (ЄДРПОУ 34348559), ПрАТ "Страхова компанія "Український страховий стандарт" (ЄДРПОУ 22229921) та ТДВ "Страхова компанія "Арсенал Лайф" (ЄДРПОУ 39180855) оштрафовані за несвоєчасне надання інформації та подання документів на вимоги Національного банку .

Рішення щодо застосування заходів впливу щодо "Мегаполісу" та "Українського страхового стандарту" було ухвалене за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 5 серпня 2022 року, а щодо "Арсенал Лайф" – 8 серпня 2022 року.

Сплатити штрафи страхові компанії повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідних рішень регулятора про накладення штрафу.

Рішення про застосування заходів впливу щодо "Мегаполісу" та "Українського страхового стандарту набрали чинності з 8 серпня 2022 року, а щодо "Арсенал Лайф" – із 9 серпня 2022 року.