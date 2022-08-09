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Кабмін схвалив проєкт закону про інноваційні парки

минобразования,мон

Уряд ухвалив проєкт закону "Про інноваційні парки", який був розроблений з метою визначення правових та організаційних засад створення і функціонування інноваційних парків на території України для забезпечення розвитку економіки України інноваційним шляхом

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що доцільність прийняття законопроєкту обумовлена необхідністю законодавчо врегулювати функціонування інноваційних парків в Україні, розвиток мережі інноваційної інфраструктури та взаємодії її елементів.

Зокрема, законопроєкт пропонує:

  • вдосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та систематизувати різні види парків;
  • визначити мету, завдання та функції, а також послуги, які можуть надаватись інноваційними парками;
  • створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності інноваційними парками;
  • визначити чіткий механізм щодо державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності шляхом визначення видів фінансової підтримки, що може надаватись інноваційним паркам.

Автор: 

законопроєкт (1684) Міносвіти (238)


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