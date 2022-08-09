Українці за минулий рік отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС

У 2021 році перші посвідки на проживання в країнах-членах ЄС отримали 875,8 тис. українців, що робить їх найбільшою групою серед усіх одержувачів.

Про це свідчать дані Євростату, пиередає Європейська правда.

83% дозволів українцям були видані Польщею. Зайнятість була основною причиною видачі дозволів українцям, 88% документів були видані з цієї причини.

На другому місці за кількістю отриманих дозволів громадяни Марокко (150,1 тис. дозволів, із яких 50% видано в Іспанії) та Білорусі (149 тис., із яких 88% видано в Польщі). Громадяни цих країн склали 40% усіх виданих у 2021 році перших дозволів на проживання.

Загалом у 2021 році майже було видано 2,95 млн перших посвідок на проживання в ЄС громадянам країн, які не входять до ЄС. Кількість зросла на 31% (або +693,7 тис.) у порівнянні з 2020 роком, досягнувши допандемічного рівня 2019 року.

Польща видала третину всіх перших дозволів на проживання в ЄС (967,3 тис., або 33% від загальної кількості дозволів), за нею йдуть Іспанія (371,8 тис., або 13%) та Франція (285,2 тис., або 10%).

Найбільше відносне зростання загальної кількості виданих дозволів у 2021 році у порівнянні з 2020 роком зафіксовано в Італії: +159% (зі 105,7 тис. у 2020 році до 274,1 тис. у 2021 році). За Італією йдуть Фінляндія (+132%; з 24,8 тис. до 57,3 тис.) і Польща (+62%; з 598 тис. до 967,3 тис.).

З іншого боку, єдине зменшення загальної кількості виданих дозволів у 2021 році у порівнянні з 2020 роком зафіксовано лише в Німеччині (-41%; з 312,7 тис. у 2020 році до 185,2 тис. у 2021 році), Литві (-7%; з 22,5 тис. до 21 тис.) і Хорватії (-4%; від 35,1 тис. до 33,6 тис.).