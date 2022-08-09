Україна отримала першу партію гуманітарного вугілля з Австралії

Державне ПАТ "Центренерго" отримало перші 39 вагонів з австралійським вугіллям марки "Г", наданим урядом Австралії у вигляді гуманітарної допомоги.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ці вагони вже розвантажуються на одній з українських ТЕС, інформує пресслужба Міненерго.

Він нагадав, що всього в Україну має бути доставлено 79 тис. тонн вугілля, наданого в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду.

При цьому міністр висловив вдячність польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, адже українські порти заблоковані через російську агресію.

Галущенко також запевнив, що підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.