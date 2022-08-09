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"Укрзалізниця" запустила новий регіональний експрес із Харкова до Сум і Конотопа

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"Укрзалізниця" з 9 серпня запустила новий регіональний експрес 805806 сполученням "Харків Суми Конотоп".

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, новий поїзд курсуватиме щодня.

Відправлення з Харкова призначено на 16:10, прибуття до Сум – на 19:02 та до Конотопу – на 21:08.

Назад з Конотопу поїзд відправлятиметься щодня з 10 серпня о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:44.

Поїзд проходитиме через сім міст, включаючи Люботин, Білопілля та Ворожбу.

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3.

Автор: 

потяг (1300) Суми (168) Укрзалізниця (4804) Харків (730)


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