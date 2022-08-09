Європейські країни таємно закуповують нафту з Росії, – Bloomberg

Європейські держави на півдні регіону і в Середземномор’ї проводять приховані закупівлі російської нафти, зміцнюючи попит на вуглеводні з Росії при одночасному падінні закупівель у державах Північної Європи.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані про рух танкерів, передає enkorr.

За даними агентства, за тиждень, що завершився 5 серпня, обсяг постачання сирої нафти з російських експортних терміналів у Балтійському й Чорному морях до портів Італії досяг максимального рівня за сім тижнів.

Крім того, Іспанія вперше з квітня закупила партію нафти марки Urals, хоча, за даними видання, постачання було зроблено з Казахстану. Також російський сорт нафти вперше з лютого закупила Греція, а Болгарія й Румунія наростили купівлю вуглеводнів із рф до 255 тис. барелів на добу (б/д).

Крім європейських країн, закупівлі збільшила також Туреччина – до максимальних значень за шість тижнів.

За оцінками агентства, зростання попиту на російську нафту в низці європейських держав свідчить про високі ризики порушення санкційного режиму проти РФ, що передбачає, зокрема, відмову від закупівель сирої нафти з грудня 2022 року.

За підрахунками агентства, загальний обсяг постачань російської сирої нафти європейським споживачам нині оцінюється на рівні близько 1,38 млн барелів на добу, що є найбільшим значенням за останні п'ять тижнів, але нижче за обсяг постачань до початку широкомасштабної війни Росії проти України в 1,85 млн барелів.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.