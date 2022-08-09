Створено Фонд відновлення Ірпеня,– мер
Створений Фонд відновлення Ірпеня (Київська область) залучатиме фінансування на відновлення зруйнованого російськими окупантами міста.
Про це повідомив мер Олександр Маркушин.
"Головною метою діяльності Фонду відновлення Ірпеня є залучення фінансування через міжнародних партнерів, благодійних організацій і фондів, приватних осіб-меценатів на відновлення об’єктів соціальної та житлової інфраструктури нашого міста, що були зруйновані внаслідок російської агресії в Україні", – написав Маркушин.
Також був створений сайт irpinhelp.com, на якому опубліковано систематизовану та впорядковану інформацію про всі знищені й пошкоджені об’єкти в Ірпені.
"Ми розробили загальну презентацію руйнувань в Ірпені, презентацію руйнувань кожного об'єкта соціальної та житлової інфраструктури, кошториси відновлення. Там само благодійники зможуть обрати для себе шляхи допомоги ірпінцям – чи то переведення коштів на рахунки ГО, чи то будматеріалами і технікою, чи то "опікунство" над конкретним об’єктом та відновлення його "під ключ", – додав Маркушин.
Він також зазначив, що цього тижня представники Фонду відновлення Ірпеня проведуть робочу зустріч з головами ОСББ зруйнованих і пошкоджених будинків для напрацювання подальшого спільного плану дій.
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