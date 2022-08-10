США виділять Україні $89 мільйонів на розмінування територій

Держдепартамент США оголосив про намір виділити $89 млн у 2022 фінансовому році, щоб допомогти уряду України розв’язати нагальні проблеми, пов’язані з розмінуванням території.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Кошти підуть на фінансування 100 груп саперів, які працюватимуть "у районах, де є найбільша кількість забруднення" протягом наступного року, а також забезпечення їх необхідним обладнанням.

"Незаконне та неспровоковане подальше вторгнення Росії в Україну всіяло величезні території країни мінами, боєприпасами, що не розірвалися, і саморобними вибуховими пристроями...Ці вибухові пастки блокують доступ до родючих сільськогосподарських угідь, затримують зусилля з відновлення, перешкоджають переміщеним громадам повернутися до своїх домівок і продовжують вбивати та калічити невинних українських цивільних", – підкреслили в повідомленні.

За оцінкою України, забрудненими вибухонебезпечними предметами вважаються близько 160 тисяч квадратних кілометрів.

Із 1993 року США інвестували понад $4,2 млрд в безпечне знешкодження протипіхотних мін і вибухових залишків війни у понад 100 країнах і територіях по всьому світу.