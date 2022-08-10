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Рада планує продовжити воєнний стан в Україні, – нардеп

война,війна

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада планує знову продовжити строк дії воєнного стану в Україні.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, відповідний Указ президента буде внесений на затвердження парламенту протягом найближчих днів.

"Поки строк продовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим", – додав нардеп.

Железняк нагадав, що в такий спосіб це буде вже четверте продовження дії воєнного стану за цей рік. Востаннє його продовжували на 90 діб – до 23 серпня.

Крім того, парламентар зазначив, що також варто очікувати і президентський указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану.

Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

Автор: 

ВР (2893) воєнний стан (137)


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