Переселенці можуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта, – МВС

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки від Державної міграційної служби України або Є-Документа.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що таку можливість переселенці мають з 7 серпня. Вона передбачена постановою уряду від 1 липня № 755, ініційованою Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та Державною міграційною службою України.

В МВС наголошують, що зміни суттєво спрощують отримання послуг людям, які перемістилися із районів бойових дій та втратили документи. Відтепер вони можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта.

Натомість переселенцям достатньо надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку "Дія".

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта можна отримати у підрозділах ДМС України, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс", якщо особу ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього фотокартки при досягненні 25-, 45-річного віку, але такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України.