Найбільше вугільне підприємство "Метінвеста" Ахметова зменшило видобуток через нестачу працівників

Найбільший в Україні виробник коксівного вугілля ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського, зменшив виробництво під час великої війни через значний відтік кадрів та нестачу персоналу.

Про це директор з виробництва ШУ "Покровське" Роман Коваленко розповів в інтерв'ю корпоративному виданню, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Частина людей поїхала, багато хто пішов служити до лав ЗСУ. Наочну динаміку можна простежити на видобувних ділянках. У січні цього року там працювало 838 людей, а наприкінці квітня після оголошення загальної евакуації – 469. Чисельність скоротилася практично вдвічі. Це призвело до того, що ми змушені були провести реорганізацію", – констатував топменеджер.

Коваленко уточнив, що на два місяці було зупинено роботи на ділянці №1 у 1-й південній лаві блоку 1. На початок червня відпрацювання лави було відновлено. Крім того, було зупинено роботи на дільниці №10.

"Сподіваємося, що незабаром відновимо відпрацювання 9 північної "біс" лави блоку 10. Зараз ситуація дещо стабілізувалася. Багато хто повернувся, приймаються працівники з інших шахт, а також переселенці з інших міст", – додав топменеджер.

Коваленко зазначив, що ш/у вдалося зберегти виробництво, хоча, виходячи з ситуації, плани довелося змінити.

"Але підприємство працює, а колектив виконує поставлені перед ним завдання. З початку року ми видали на-гора 3 млн тонн вугілля", – додав представник компанії.

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Ш/у "Покровське" (раніше – "Червоноармійська-Західна №1") – найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.

Офіційно Metinvest B.V. у березні 2021 року встановив контроль над ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", міноритарієм якого група стала у 2018 році, придбавши 24,99% акцій у Віктора Нусенкіса за $190 млн. При цьому "Метінвест" отримав опціон на придбання решти 75,01% акцій.

Нагадаємо, перед зміною власника венчурний корпоративний фонд "Глорі" під управлінням ICU активно скуповував боргові зобов'язання групи "Донецьксталь", яка зберегла на підконтрольній Україні території велику вугільну компанію "Шахтоуправління "Покровське". Фонд ICU зібрав її мультивалютні зобов'язання на суму понад 7,8 млрд грн (майже $300 млн за поточним курсом з урахуванням відсотків та пені).