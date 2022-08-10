Нацбанк відновив публікацію даних банків про обсяги іпотечного кредитування

Національний банк України (НБУ) вирішив відновити щомісячне оприлюднення результатів опитувань банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, яке було призупинено з березня.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, відтепер дані про результати опитування банків публікуватимуться на окремій сторінці на сайті регулятора.

Дані результатів опитування містять інформацію про:

загальну заборгованість за іпотечними кредитами та кількість іпотечних договорів;

обсяги та кількість нових іпотечних кредитів на первинному та вторинному ринках нерухомості;

середні ефективні відсоткові ставки за звітний місяць;

нові іпотечні кредити в регіональному розрізі.

Нацбанк також зауважує, що раніше опитування охоплювало усі банки України. Натомість, починаючи з 24 лютого, процес опрацювання анкети та надсилання відповідей для деяких банків було ускладнено. Тому у файлі з даними за 2022 рік представлена інформація, отримана в липні 2022 року від 30 банків, що володіють іпотечними портфелями чи здійснювали іпотечне кредитування протягом останніх кількох років та надіслали відповіді за звітний період (січень–червень цього року).

За даними НБУ, валовий іпотечний портфель цих фінустанов становить 97,3% від залишку станом на кінець 2021 року, а їхня частка в новому кредитуванні за 2021 рік – 96,2%. Частка банків-респондентів змінюватиметься щомісяця з кожним оновленням файлу, про що зазначатиметься у вкладці "Примітки".