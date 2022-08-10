Індійські компанії купують російське вугілля за азійську валюту, – Reuters

Згідно з митними документами та галузевими джерелами, індійські компанії частіше використовують азійські валюти для оплати імпорту російського вугілля, уникаючи долара США та знижуючи ризик порушення західних санкцій проти Москви.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, Індія агресивно збільшила закупівлі російської нафти та вугілля з початку війни в Україні, допомагаючи пом’якшити наслідки санкцій для Росії й дозволяючи Індії отримувати сировину зі знижками порівняно з поставками з інших країн.

У липні Росія стала третім за величиною постачальником вугілля в Індію, імпорт зріс більш ніж на п'яту частину порівняно з червнем до рекордних 2,06 млн тонн.

У червні індійські покупці заплатили щонайменше за 742 тис. тонн російського вугілля в інших валютах, не в американських доларах, відповідно до підсумку угод, зібраного торговим джерелом в Індії з використанням митних документів і наданого Reuters, що дорівнює 44% від 1,7 млн ​​тонн російського імпорту в цьому місяці.

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Індійські металургійні та цементні компанії купували російське вугілля за дирхами Об’єднаних Арабських Еміратів, гонконгські долари, юані та євро протягом останніх тижнів.

На юані припадав 31% неамериканських платежів за російське вугілля в червні, а на гонконгський долар – 28%. Євро склав менше чверті, а дирхам ОАЕ – близько однієї шостої, показали дані торгового джерела.

Міністерство фінансів Індії, яке керує митним управлінням, не відповіло на електронні листи з проханням надати коментарі, що підтверджують документи. Міністерство торгівлі та промисловості відмовилося від коментарів.

Резервний банк Індії також не відповів на запити про коментарі.

За словами трейдерів, долар США був домінуючою валютою для імпорту індійських товарів, а долар США становить більшу частину валютних резервів країни.

Для угод у валюті, відмінній від долара, кредитори потенційно повинні були б надсилати долари до банківських відділень у країні початкової валюти або в банки, з якими вони мають зв’язки, в обмін на цю валюту для розрахунків по угоді.

Два трейдери з Індії, які закуповують вугілля для внутрішніх споживачів, і трейдер із Європи, який має справу з російським вугіллям, заявили, що очікують, що частка недоларових операцій з російським вугіллям зросте, оскільки банки та інші сторони шукатимуть способи захисту від будь-яких подальшого посилення санкцій.

Купівля російського вугілля за долар США не є незаконною для індійських фірм.