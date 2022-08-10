Зростання цін перевищило 22%, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у липні 2022 року сповільнилось до 0,7% після росту на 3,1% у червні, на 2,7% у травні, на 3,1% у квітні, на 4,5% у березні, 1,6% в лютому та 1,3% у січні.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 18,2%.

В річному вимірі інфляція у липні прискорилась до 22,2%, порівняно з 21,5% у червні та 18% – у травні.

Базова інфляція у липні 2022 року порівняно із червнем становила 1,2%, з початку року – 12,7%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у липні зросли на 0,8%. Найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця. На 5,1–1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 5,4–1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%.

При цьому одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.

Як повідомлялося, Національний банк у липні суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до 31%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.

У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.