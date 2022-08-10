Німеччина додатково виділить Україні 10 мільйонів євро на енергоефективність

Україна підписала додаткову Угоду з ЄС про збільшення співфінансування Фонду енергоефективності з боку Німеччини на 10 млн євро та продовження дії відповідної "Програми підтримки енергоефективності України EE4U" на три роки до 2028 року.

Від імені України угоду підписала віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє пресслужба уряду.

Згідно з повідомленням, угода також має на меті удосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності.