Німеччина додатково виділить Україні 10 мільйонів євро на енергоефективність
Україна підписала додаткову Угоду з ЄС про збільшення співфінансування Фонду енергоефективності з боку Німеччини на 10 млн євро та продовження дії відповідної "Програми підтримки енергоефективності України EE4U" на три роки до 2028 року.
Від імені України угоду підписала віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє пресслужба уряду.
Згідно з повідомленням, угода також має на меті удосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль