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Молдова дозволила використовувати локомотиви "Укрзалізниці" на своїй території

локомотив

Молдова дозволила використовувати локомотиви "Укрзалізниці" для вантажних перевезень своєю територією.

Про це йшлося під час наради із перевізниками Молдови та Румунії 9 серпня, повідомляє галузеве видання Rail.insider.

Перші вантажні потяги з українськими локомотивами вирушили у Молдову у той же день, за добу планується передати чотири потяги локомотивами "Укрзалізниці".

Під час наради сторони домовилися, що у подальшому планується вийти на передачу шести поїздів на добу: чотири потяги передаватимуться локомотивами "Укрзалізниці", ще два – тягою Залізниці Молдови.

Нагадаємо, у червні АТ "Укрзалізниця" та ДП "Залізниця Молдови" протестували проведення поїзда з Могилева-Подільського до Рені транзитом через територію сусідньої країни із використанням українського локомотива. Це пов’язано передусім із тим, що Залізниці Молдови не вистачає власного рухомого складу.

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