Німецька Knauf закрила свій завод у Соледарі

Німецька компанія Knauf не може підтвердити інформацію російських ЗМІ про захоплення її заводу з виробництва гіпсокартону в Соледарі Донецької області, оскільки зупинила роботу підприємства раніше.

Як повідомили у пресслужбі німецької компанії, вона також не має відомостей "про те, чи є загиблі або поранені в ході бойових дій" навколо підприємства, передає Deutsche Welle.

В компанії додали, що керівництво Knauf "закрило завод кілька тижнів тому".

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що російські війська захопили територію заводу.

Як повідомлялося, ще у травні внаслідок обстрілу російськими військами міста Соледар у Донецькій області ракета потрапила в завод німецької компанії Knauf, внаслідок чого на його території виникла пожежа.

Knauf Gips KG – велика німецька компанія з виробництва будівельних матеріалів, якій в Україні належать заводи у Києві та Соледарі. Останній після оновлення був відкритий у 2008 році, а його виробничі потужності дозволяли випускати до 60 млн кв. м гіпсокартонних плит та до 300 тис. тонн сухих будівельних сумішей на рік. Інвестиції у підприємство оцінювались у близько 2 млрд грн.