Україна відновила транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба", – Slovnaft

Постачання російської нафти через Україну нафтопроводом "Дружба" відновилося до Словаччини, завтра сировина прибуде до Угорщини.

Про це повідомили у словацькій нафтопереробній компанії Slovnaft, що входить до угорської MOL Group, передає Інтерфакс-Україна.

"Нафта вже знову надходить до Словаччини нафтопроводом "Дружба", а в Угорщину відновлення поставок очікується протягом завтрашнього дня. Технічну проблему, яка викликала затримку, вирішили оперативні дії MOL і Slovnaft: компанія перерахувала транзитний збір на оплату використання української ділянки, і українці, вірні своїй обіцянці, розпочали транспортування сирої нафти південною ділянкою трубопроводу", – розповів представник компанії.

Водночас він уточнив, що наразі таке рішення має тимчасовий характер.

"І Slovnaft, і MOL хочуть продовжувати бути активним посередником у пошуку постійного рішення щодо умов, що змінилися внаслідок регулювання ЄС. Сплачені в даний час збори будуть врегульовані з російською стороною в рамках взаємного кредитування", – додав представник Slovnaft.

Як повідомлялося, напередодні "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, запропонувала "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість передати імпортерам російської нафти оплату її транзиту через Україну. У Slovnaft також заявляли, що українська та російська сторони погодились на цю пропозицію, після чого кошти від європейських компаній були перераховані "Укртранснафті".

Раніше у середу представник "Транснєфті" Ігор Дьомін повідомив про намір компанії вже сьогодні відновити прокачування нафти трубопроводом "Дружба" через територію України у напрямку Угорщини та Словаччини. Постачання нафти мало відновитися 10 серпня о 16:00 за київським часом.

В "Укртранснафті" та НАК "Нафтогаз України", до складу якого вона входить, ситуацію не коментували.