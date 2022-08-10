Кредитори погодились на відстрочку виплат за єврооблігаціями України (оновлено)

Україна отримала згоду власників єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки.

Про це Міністерство фінансів України повідомило на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу", – зазначається у документі.

Мінфін додав, що також було виконано умову про отримання згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13-ти випусків єврооблігацій.

У повідомленні зазначається, що термін дії запитів на отримання згоди завершився о 17:00 9 серпня за нью-йоркським часом. Передбачається, що схвалені зміни щодо умов випусків єврооблігацій набудуть чинності 11 серпня.

Крім того, Мінфін у середу також остаточно повідомив про отримання схвалення і на відстрочку виплат на два роки та інші зміни умов щодо ВВП-варрантів.

Як повідомлялося, раніше власники приблизно 91% умовної вартості ВВП-варрантів України також погодились на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов за цими цінними паперами.

20 липня Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат за усіма єврооблігаціями та ВВП-варрантами дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та члени "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.