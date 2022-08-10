Кількість електромобілів та гібридів в Україні перевищила 100 тисяч

Загальний парк електромобілів та гібридів в Україні вже перевищив 100 тис. авто, і їхня кількість продовжує збільшуватись.

Про це пловідомляє AUTO-Consulting, передає enkorr.

При цьому на долю електрокарів приходиться майже 40 тис. автомобілів, на долю гібридів – більше 60 тис.

Зазначається, що на початок 2022 року загальна кількість автомобілів з альтернативними джерелами живлення складала 87,7 тис. одиниць. Електрокарів з початку року побільшало на 6 тис. одиниць, гібридів – на 7 тис. Сумарний приріст склав 13 тис. автомобілів, що становить +15% збільшення автопарку у порівнянні з початком поточного року.

Найбільш популярними марками на ринку електромобілів є Nissan (41% автопарку), Tesla (15%), Renault (8%), Volkswagen (5%) та Chevrolet (5%). Серед найпопулярніших гібридів лідирує Toyota (46%), Lexus (11%), Ford (8%), Chevrolet (6%) та Honda (5%).

Найбільше електрокарів зареєстровано в Києві та області – 28% парку, в Одеській області знаходиться 13% всіх електромобілів країни, в Харківські області – 10%. В Дніпропетровській та Львівській областях – 8% та 7% відповідно.

Щодо гібридів, то регіональний розподіл наступний: Київ та область – 55% від автопарку гібридів, в Одеській області – 22%, Харківській – 12%. В Дніпропетровській та Львівській областях – 11% та 9% відповідно.

Раніше повідомлялося, що попит на електромобілі в Україні зріс за рік на 65%.