Греція після 12 років виходить із-під "посиленого спостереження" ЄС

Греція вийде з так званої системи посиленого спостереження Європейського Союзу 20 серпня, що дасть країні більше свободи у створенні економічної політики.

Про це заявив міністр фінансів Греції Христос Стайкурас, передає Reuters.

Економічний розвиток і політика Греції спостерігаються в рамках цієї рамки з 2018 року, після того як Афіни вийшли з трьох міжнародних програм порятунку на загальну суму понад 260 млрд євро, наданих Європейським Союзом і МВФ між 2010 і 2015 роками.

"Після 12 років важкий розділ для нашої країни підходить до завершення", – сказав Стайкурас.

"Греція повертається до європейської нормальності й більше не буде винятком у єврозоні", – додав він.

Як зазначається, Греція виконала більшість політичних зобов’язань і реформ, які вона обіцяли, і її вихід із рамок 20 серпня було підтверджено листом від віце-президента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.

Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики та наблизить мету країни повернути статус "інвестиційного рівня", сказав Стайкурас.

Після виходу з програми допомоги в 2018 році Греція покладалася виключно на ринки для своїх фінансових потреб.

Рамки нагляду мали на меті забезпечити продовження вжиття заходів для усунення потенційних джерел економічних труднощів і структурних реформ для підтримки сталого економічного зростання.

Раніше повідомлялося, що Греція достроково погасила всі борги перед МВФ, пов’язані з кризою 2010 року.

Після попередніх дострокових погашень борг Греції перед МВФ становив 1,9 мільярда євро, які країна спочатку планувала виплатити в 2024 році.

Водночас, незважаючи на значне поліпшення фінансового становища, Греція, як і раніше, має найвищий державний борг у єврозоні: за прогнозами уряду, на кінець поточного року він складе 189,6% ВВП, порівняно з 197,1% минулого року і 206,3% у 2020 році.