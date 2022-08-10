Парламент Чехії заборонив виробництво та продаж пластикових приборів, тарілок і соломинок

Виробництво та продаж одноразових пластикових столових приборів, тарілок або соломинок буде заборонено в Чехії згідно з правилами Європейського Союзу.

Відповідний закон затвердив Сенат Чехії, передає Європейська правда із посиланням на Ceske Noviny.

Норму, за яку проголосували 49 із 69 присутніх сенаторів, тепер перегляне президент. Раніше документ схвалила Палата представників.

Сенатори також схвалили постанову, згідно з якою до 2025 року пластикові пляшки повинні виготовлятися на одну чверть із переробленого пластику, а до 2030 року – до 30%

Заборона в основному стосується одноразових пластикових виробів, до яких також відносяться мішалки для напоїв, ватні палички або палички для утримування повітряних кульок, чашки для напоїв і коробки для їжі з пінополістиролу.

За даними Міністерства навколишнього середовища Чехії, щорічне споживання цих пластикових виробів повинно скоротитися приблизно на 1,77 млрд штук. Вже існує низка багаторазових альтернатив вибраним одноразовим продуктам, які будуть заборонені.

Також закон вводить вимоги до деяких пластикових виробів. У випадку певних продуктів, таких як гігієнічні прокладки, тампони, вологі серветки або тютюнові вироби з фільтрами, виробники повинні повідомити користувача, як правильно їх утилізувати після використання.

Виробники деяких продуктів також повинні повідомляти користувачів про наявність альтернатив багаторазового використання. Виробники також повинні будуть маркувати пластикові вироби єдиним маркуванням. Це стосуватиметься сигарет із фільтром, окремих фільтрів, вологих серветок, засобів гігієни та чашок.