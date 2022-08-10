ВАКС засудив харківського суддю до 7 років ув’язнення за хабарництво

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю одного з місцевих судів Харкова у висловленні прохання, прийнятті пропозиції та отриманні неправомірної вигоди і засудив його до семи років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, судом визнано доведеною винуватість обвинуваченого у вчиненні двох злочинів. Так, у 2015 році вказаний суддя висловив прохання та прийняв пропозицію надати йому $3 тис. (75 тис. грн) за прийняття рішення у цивільній справі. Також він висловив прохання надати та отримав $500 неправомірної вигоди за постановлення рішення вже у іншій справі.

Колегія суддів, зваживши на докази, зібрані в ході досудового слідства, погодилася з доводами прокурора САП та визнала колишнього суддю винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки.

Також до вказаної особи застосовано спецконфіскацію – суд зобов’язав стягнути $500 (розмір неправомірної вигоди, яку отримав суддя).

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.