Молдова не зможе розрахуватися з "Газпромом" за спожитий у серпні газ

"Молдовагаз" не зможе заплатити російському "Газпрому" за спожитий у серпні газ у компанії для цього недостатньо грошей.

Про це повідомив очільник молдовської компанії Вадим Чебан, передає NewsMaker.



За його словами, коштів підприємства вистачить лише на те, щоби покрити споживання в липні.



"Одразу можу сказати, що ми не зможемо сплатити. Ми закриємо липень, а аванс за серпень не зможемо заплатити це однозначно", – зазначив Чебан, додавши, що компанія вже попросила у постачальника відстрочку платежів, але не отримала відповіді.



У "Молдовагаз" розраховують на те, що у четвертому кварталі 2022 року відповідно до контракту буде застосовуватись інша формула ціноутворення, за рахунок чого закупівельна ціна суттєво знизиться.



Чебан не став відповідати на запитання, що станеться, якщо "Газпром" не погодиться на відстрочку. Він лише зазначив, що поточна ситуація склалася через об'єктивні умови молдовського законодавства, і акціонери повинні брати це до уваги.



"Обсяги у серпні не такі великі. Я думаю, що це мають брати до уваги усі акціонери. Тим більше, що з боку уряду є розуміння та готовність відстрочити платежі ПДВ", – додав Чебан.



Раніше Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (НАРЕ) збільшило тариф на газ із 18,62 леїв до 23 леїв за кубометр. "Молдовагаз" просив підвищити тариф до 29,48 леїв за кубометр, посилаючись на тарифні відхилення, а також на те, що вартість газу, що закуповується, у серпні становить $1458, а у вересні – $1692 за 1 тис. кубометрів.

НАРЕ, розраховуючи тариф, виходило із середньої закупівельної ціни у 2022 році $899 за 1 тис. кубометрів. Там зазначили, що методологія розрахунку тарифу не дозволяє включати до нього потенційну закупівельну ціну.



Так, "Молдовагаз" попросив у "Газпрому" відстрочення платежів і звернувся до Національної комісії з надзвичайних ситуацій з проханням про відстрочку виплати ПДВ. Також компанія запропонувала, щоби підприємства теплоенергетики перейшли на оплату газу авансом.