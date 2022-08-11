Evraz Абрамовича планує продати активи у Північній Америці

Російська металургійна компанія Evraz Романа Абрамовича оголосила про намір продати активи в Північній Америці, які включають електросталеплавильні виробництва, підприємства з випуску сталевого прокату і трубні заводи.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає російський Forbes.

Так, Evraz почав збирати заявки на придбання активів американського дивізіону компанії Evraz North America (ENA). Їх продаж дозволить "розкрити вартість північноамериканського дивізіону як незалежну компанію", йдеться у повідомленні.

Збір заявок ведеться відповідно до генеральної ліцензії, виданої Управлінням щодо здійснення фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), зазначив Evraz. Можлива угода вимагатиме, у тому числі, погодження з боку державних органів, які займаються санкціями.



Evraz North America займається виробництвом сталевої продукції для залізничного, енергетичного, промислового та будівельного ринків у Північній Америці. Дивізіон включає два електросталеплавильні виробництва, чотири підприємства з випуску сталевого прокату і вісім трубних заводів, ломозаготівельну мережу з 17 підприємств.

Сукупні потужності підприємств дивізіону з виплавки стали становлять 2,3 млн тонн, потужності з випуску готової продукції – 3,5 млн тонн.

За даними компанії, у 2021 році виручка ENA склала $2,4 млрд, скоригований показник EBITDA – $320 млн.

Evraz у травні потрапив під британські санкції, які передбачають заморожування активів компанії на території Великої Британії. Найбільші акціонери Evraz: мільярдер Роман Абрамович (28,64%) та структури його партнерів – Олександра Абрамова (Abiglaze Ltd, 19,32%) та Олександра Фролова (Crosland Global Limited, 9,65%).



Крім того, у березні Абрамович і сам потрапив під санкції Великої Британії. Його активи у країні заморожені.