Нацбанк знову оштрафував власника кредитного сервісу "ШвидкоГроші"

Національний банк оштрафував ТОВ "Споживчий центр" за несвоєчасне надання інформації на 408 тис. грн.

Як повідомляє пресслужба регулятора, штраф накладено за порушення вимоги частини шостої статті 29 закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Ця норма стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу Національного банку відповідну інформацію та копії документів.

За несвоєчасне надання інформації НБУ застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Отже, у зв’язку з виявленими фактами несвоєчасного надання інформації Національному банку упродовж суттєвого періоду часу на запити з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг ... до ТОВ "Споживчий центр" застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафів за наступні дванадцять порушень упродовж календарного року, які є систематичними, на загальну суму 408 тис. грн",–йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Нацбанк уже штрафував ТОВ "Споживчий центр" за несвоєчасне надання інформації своїми рішеннями від 22 липня, 25 липня, 29 липня та 2 серпня 2022 року.

ТОВ "Споживчий центр" здійснює свою діяльність у період воєнного стану у відповідності до наявної ліцензії – надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом "ШвидкоГроші".