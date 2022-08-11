Голова Ryanair заявив про завершення ери дешевих авіаквитків по 10 євро

Ірландський лоукостер Ryanair більше не пропонуватиме рейси за найнижчими цінами через стрімке зростання вартості палива.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі, передає ВВС.

За його словами, ера квитків за 10 євро закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро минулого року до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років.



"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві рекламні тарифи – тарифи за один євро, тарифи за 0,99 євро, навіть тарифи за 9,99 євро – я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років, – сказав О’Лірі.

Водночас він переконаний, що люди продовжуватимуть часто літати літаками, незважаючи на зростання вартості життя.



Оскільки за останні десятиліття авіаквитки стали дешевшими, кількість рейсів зросла, і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки.

Авіакомпанії, такі як Ryanair, Easyjet, Vueling і Wizz Air, були конкурентами у наданні недорогих послуг.

Наразі на комерційні рейси припадає близько 2,4% світових викидів CO2, і цей сектор стикається з необхідністю зменшити свій вплив на клімат, включаючи кампанії, спрямовані на те, щоб переконати людей перейти на залізничний та автомобільний транспорт.