"Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків

"Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в новому застосунку користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

У компанії додали, що тестування застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для користувачів на AppStore та Google Play Market.

"Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною – будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні", – наголосили в пресслужбі.

Зазначається, що наступним етапом діджиталізації "Укрзалізниці" стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу та ін.