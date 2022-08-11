Світове постачання нафти зросло до максимуму з початку пандемії, – МЕА

Світові поставки нафти в липні досягли постпандемійного максимуму на тлі збільшення видобутку країнами ОПЕК+, а також значного відновлення індустрії після техобслуговування у низці регіонів.

Це випливає із щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає галузеве видання enkorr.

За даними організації, у липні світові постачання нафти досягли 100,5 млн б/д. Це максимальний показник із січня 2020 року.

"Світовий видобуток зріс на 1,4 млн б/д– до 100,5 млн б/д, після завершення запланованих ремонтних робіт у Північному морі, Канаді та Казахстані, а Саудівська Аравія збільшила обсяг видобутку відповідно до збільшення ОПЕК+", – повідомляється у звіті.

МЕА очікує, що у 2022 році світові постачання нафти в середньому становитимуть 100 млн б/д.