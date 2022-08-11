Міненерго планує імпортувати 200 тисяч тонн дефіцитного антрациту

Україна веде переговори з іншими країнами про постачання до 200 тис. тонн антрацитового вугілля для забезпечення резервів теплової генерації під час опалювального сезону 2022-2023 років.

Про це радник міністра енергетики Максим Немчинов повідомив у ході дискусії Energy Club, передає Інтерфакс-Україна.

"Дуже активно спілкуємося з урядами інших країн про допомогу в закупівлі антрациту в кількості до 200 тис. тонн. Це дозволить нам мати в резерві додаткове обладнання, яке ми не можемо застосовувати без антрациту", – сказав радник міністра.

"Є плани та завдання забезпечити імпорт антрациту до 200 тис. тонн", – додав Немчинов.

Він зауважив, що після втрати з 2014 року постачання вугілля антрацитової групи через окупацію Донбасу багато об'єктів енергетики почали переходити на вугілля газової групи, але все ще залишаються блоки, які можуть працювати лише на антрацитовому вугіллі.

"Незважаючи на активне переобладнання потужностей на вугілля марки Г, ще залишилися споживачі антрациту, є ще кілька блоків і на "Центренерго", і ТЕЦ мають такі блоки. Ми це розуміємо, як і те, що можемо мати ці блоки в резерві на випадок позаштатних ситуацій на основних блоках. Тому говоримо про імпорт антрациту", – пояснив радник міністра енергетики.

За його словами, виходячи з обсягів споживання та видобутку в Україні вугілля, його вистачить на проходження опалювального сезону та забезпечення нормальної роботи теплової генерації.

Немчинов додав, що українського вугілля вистачить і для інших галузей промисловості, що його використовують.