Власник мережі "Медична Зірка" придбав 19 клінік "Мій Лікар"

Інвестиційний холдинг EFI Group ("Ефективні інвестиції") бізнесмена Ігоря Ліскі, якому вже належить мережа "Медична Зірка", завершив придбання медичної мережі "Мій Лікар", до якої входять 19 клінік.

Як повідомляє пресслужба інвестхолдингу, після завершення угоди обидві мережі перебуватимуть в управлінні EFI Group і розвиватимуть систему первинної медичної допомоги по всій країні.

Фінансові умови угоди не розголошуються.

Медичні центри обох мереж спеціалізуються на наданні первинної медичної допомоги.

За словами генерального директора мережі "Медична Зірка" Катерини Вайдич, загалом планується відкрити понад 100 клінік у кожному регіоні України.