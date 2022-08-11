Збитки українських банків зросли до 4,6 мільярда, – Нацбанк

У січні-червні 2022 року українські банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 4,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба національного банку.

Так, у другому кварталі чистий збиток сектору сягнув майже 4,5 млрд грн. Темпи зростання чистого процентного доходу уповільнилися з 35% у січні-лютому до 19% за березень-червень у річному вимірі.

Зазначається, що всі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

Крім того, пригнічений попит на банківські послуги обмежує комісійні доходи банків. Чистий комісійний дохід скоротився за березень-червень на 35% у річному вимірі порівняно із зростанням на 15% у січні-лютому.

Водночас операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками другого кварталу становив 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн у другому кварталі торік.

"Від’ємний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували резерви на 57,9 млрд грн, із них у березні-червні на 52,1 млрд грн", – наголосили в Нацбанку.

За словами заступника голови НБУ Ярослава Мотузки, реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектору вперше за останні п’ять років. Резерви за кредитними збитками зростатимуть й надалі, додав він.

"Щоб зберегти операційну ефективність, банки мають пристосувати свої бізнес-моделі до роботи в кризових умовах, а також належним чином відображати фінансові показники для збереження фінансової стійкості банківського сектору", – наголосив Мотузка.

Станом на 1 липня з 68 платоспроможних банків 47 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10 млрд грн, 21 – збитковими зі збитком 14,6 млрд грн.