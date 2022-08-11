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Падіння цін на російську нафту загрожує держбюджету Росії, – ЗМІ

россия,нефть

Падіння ціни на російську нафту Urals в рублях внаслідок зниження світових цін та укріплення російської валюти приведе до дефіциту федерального бюджету Росії.

З початку серпня ціна Urals в рублях впала на 17%, закріпившись нижче за 4 тис. руб. за барель, якщо ці ціни зберігатимуться до кінця року бюджет РФ із профіцитного може стати дефіцитним, пише російський "Коммерсант".

За даними Profinance.ru, наприкінці минулого тижня вартість нафти Urals опускалася до 3,65 тис. руб. за барель – мінімального з початку року. Зараз вона становить близько 3,9 тис. руб. за барель, що на 17% нижче за значення кінця липня.

Значне падіння вартості нафти пов'язане насамперед із зниженням цін на світовому ринку. За даними Investing.com, станом на закриття торгів у середу вартість європейської нафти Brent складала $100 за барель, що на 7,5% нижче ціни на кінець липня. Водночас вартість Urals, яка через санкції торгується зі значним дисконтом, знизилася з початку місяця на 14% – до $65,3 за барель.

В рублях середня вартість російської нафти з початку року склала 6,1 тис. руб. за барель, що майже вдвічі вище ціни, закладеної у російському бюджеті (3,2 тис. руб.). За даними Мінфіну, нафтогазові доходи за сім місяців становили 7,1 трлн руб., проте профіцит бюджету РФ у січні-липні вже опустився нижче 0,5 трлн руб.

"Восени бюджет буде в невеликому дефіциті, а в грудні кумулятивний дефіцит зросте до 2,3 трлн руб.", – зазначив головний аналітик російського "Совкомбанку" Михайло Васильєв.

Начальник аналітичного управління банку "Зеніт" Володимир Євстифєєв додає, що на тлі зниження наповнюваності бюджету доходами від продажу енергоносіїв влада РФ може посилити риторику щодо необхідності слабшого курсу російської валюти.

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бюджет (1825) нафта (4846) росія (14402)


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Пирамида рухнет.
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11.08.2022 19:05 Відповісти
Переймайтесь українським бюджетом.
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11.08.2022 21:24 Відповісти
Себестоимость этого говна , 40$ за барель . Полгода такой цены , и империя начнет шататься . Начнется с Грозного , там спросят где деньги Зина
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12.08.2022 08:38 Відповісти

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