Кабмін затвердив електронні звіти щодо оцінки майна

Кабінет міністрів України вніс зміни до національного стандарту з оцінки майна та майнових прав, затвердивши можливість складання звітів в електронному вигляді.

Про це йдеться у відповідній постанові №886.

Згідно з внесеними змінами, звіти складаються в електронній формі, у паперовій – якщо це передбачено нормативно-правовими актами чи договором. При цьому всі документи щодо оцінки майна та звіт зберігаються в електронному форматі в оцінювача та в архіві протягом трьох років від дати складання звіту.

Звіт про оцінку в електронній формі підписується оцінювачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.