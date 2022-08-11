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Новини
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Суд заарештував корпоративні права ’Карпатнафтохіму’ за зв’язки з Росією та несплату податків

карпатнафтохім

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з компаніями РФ, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Йдеться про адміністративну будівлю "Карпатнафтохіму" у Калуші.

За даними слідства, службові особи підприємства – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, упродовж 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Вони також протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

За інформацією Наших грошей, цінним активом російської компанії "Лукойл" (Lukoil Chеmical BV) в Україні довгий час було ТОВ "Карпатнафтохім". Але напередодні введення санкцій в 2017 році "Лукойл" продав підприємство Ігорю Щуцькому та Ілхаму Мамедову (власники нідерландської Karpaty Chemical).

Ігор Щуцький через ТОВ "Група компаній "Техінсервіс" пов’язаний з Андрієм Іванчуком, який на момент продажу "Карпатнафтохім" був нардепом та одним з лідерів "Народного фронту".

Іванчук через комітет економічної політики ВРУ, який очолював у минулому скликанні, пролобіював ухвалення закону №5132. Він звільняє від сплати акцизу імпортерів зріджених газів, що ввозяться для виробництва етилену, єдиним виробником якого в Україні "Карпатнафтохім".

Відповідно до даних митної бази підприємство активно закуповувало у російських та білоруських компаній, таким чином виводячи сотні мільйонів доларів за кордон замість того, щоб купувати в українських підприємств.

Бізнес-партнером Іванчука по "Техінсервісу" називав себе Ігор Коломийський. Ще одним партнером Іванчука називають бізнесмена, громадянина Білорусі Артура Гранца, якого називають "королем duty free" через володіння відповідною мережею в Україні.

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) Іванчук Андрій (6) Лукойл (100) Новини компаній (3413) Карпатнафтохім (26) Артур Гранц (2)


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Всю власність кацапських свиней в Україні потрібно передати українській громаді...
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11.08.2022 16:12 Відповісти
Ти звертай увагу не на соус, під якии подають блюдо, а на того, хто його їсть.

Ігр Валер'іч Коломойський, наприклад.

З 2019 він у нас займається привласненням чужих активів в області нафто-газу.
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11.08.2022 16:29 Відповісти
+ прочитати : https://nashigroshi.org/2015/01/20/spyrtove-otochennya-yatsenyuka/ Спиртове оточення Яценюка
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/14/7055059/ Надійний фронт Коломойського. Чи позбавлять олігарха впливу на "Укрнафту"?
Послідня стаття ще 2015 року ... , але цитата з неї актуальна до сих пір і особливо сьогодні :
Кілька тижнів тому один з депутатів від фракції БПП переказував УП свою розмову з дипломатом однієї з країн ЄС:

- Він мене запитав, чому ЄС повинен допомагати Україні, а Коломойський в цей час не платить. Я не знайшов, що відповісти, - згадував депутат.
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11.08.2022 22:34 Відповісти
Так воно то так,але був тільки імпорт зр.газів,тепер буде імпорт етилену,т.я підприємство здохне.
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11.08.2022 21:25 Відповісти

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