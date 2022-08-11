Корея арештувала підозрюваних у махінаціях із криптовалютою на $3,4 мільярда

Прокуратура Південної Кореї здійснила перші арешти в розслідуванні валютних операцій на суму $3,4 млрд за можливі зв’язки з незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою.

Трьох осіб затримали за звинуваченнями, зокрема у створенні фіктивних компаній і веденні бізнесу з торгівлі криптовалютою без реєстрації, повідомила окружна прокуратура Тегу, передає Bloomberg.

За даними відомства, інші звинувачення були пов'язані з наданням неправдивих даних банкам і значними переказами іноземної валюти за кордон.

Заарештовані люди пов'язані з фірмою, яка відправила кошти на суму 400 млрд вон ($307 млн) за кордон із філії Woori Bank у Сеулі, щоб отримати арбітражний прибуток.

Конкретних цифр у прокуратурі не назвали. Woori Bank відмовився від коментарів, оскільки не в курсі подробиць поточного розслідування.

Служба фінансового нагляду Південної Кореї заявила, що незвичайні транзакції на загальну суму 1,6 трлн вон відбулися в п’яти відділеннях Woori Bank з травня 2021 року по червень 2022 року. Подібні транзакції на суму 2,5 трлн вон були виявлені в 11 відділеннях Shinhan Bank з лютого 2021 року по липень 2022 року.

Минулого місяця обидва банки відмовилися коментувати розслідування служби нагляду.