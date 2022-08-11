Угорський OTP Bank розглядає можливість продажу своєї російської "дочки"

Угорський OTP Bank розглядає продаж своєї російської "дочки" "ОТП Банк".

Про це йдеться у квартальному звіті банку, передає LIGA.net.

Як сказано в документі, менеджмент групи OTP Bank керується принципом "безперервності діяльності". Проте для бізнесу в Росії він розглядає всі варіанти, "які суттєво не знизять акціонерну вартість та можуть мати позитивні ефекти для акціонерів, включно з можливим продажем російського підприємства за прийнятною ціною".

У звіті OTP повідомляється, що питома вага української та російської "дочки" від консолідованих активів групи становила 8%.

Гендиректор OTP Bank Шандор Чані раніше казав, що українська влада тисне на банк, щоб спонукати його продати російський підрозділ. Тоді він зазначав, що продати російський ОТП буде дуже складно через розмір присутності групи на російському ринку.

За оцінкою Чані на той момент, вартість російського підрозділу становить близько 500 млн євро.

У березні 2022 року повідомлялося, що OTP Group розглядає відхід з російського ринку через війну Росії проти України та припиняє розміщення російських цінних паперів.

"Ми постійно розглядаємо питання про необхідність подальших змін у присутності OTP Group в Росії. Ми аналізуємо всі можливі варіанти, в тому числі умови і наслідки відходу з російського ринку. Ми поступово скорочуємо портфель наших корпоративних кредитів, не інвестуємо в російські державні цінні папери та зупиняємо їх розміщення у всій міжнародній групі OTP", – йшлося тоді в повідомленні банку.

OTP Group зазначили, що їхня російська дочірня компанія повністю підпорядковується міжнародним санкціям.