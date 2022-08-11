Ціни на газ у Європі знову перевищили $2300 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі знову перевищила позначку $2300 за тисячу кубометрів.

Вартість найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень у четвер досягла $2311 за тис. куб. м, при тому, що торги стартували з позначки $2200, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціни на газ у Європі вже перевищували $2300 за тисячу кубометрів після чергового обмеження на постачання російського газу "Північним потоком" наприкінці липня. "Газпром" пояснює зменшення постачання зупинкою ще однієї турбіни на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня впало до 20% від його потужності. Водночас російський монополісти відмовляється забирати вже відремонтовану турбіну з Німеччини.

Крім того, з 13 серпня до кінця місяця на щорічну профілактику зупиниться частина потужностей норвезького родовища Troll та установка підготовки газу Kollsnes. Добувні потужності зменшаться на 20 млн. куб. м газу.

Водночас в Мексиканській затоці має розпочатися сезон ураганів (його пік зазвичай припадає на період з середини серпня до середини листопада), що може обмежити можливість експорту американського скрапленого газу.