Інтернет від StarLink може з’явитися в потягах "Укрзалізниці" найближчим часом, – нардеп

Найближчим часом у швидкісних поїздах категорії "Інтерсіті" може з’явитися інтернет на основі супутникової технології StarLink.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко ("Слуга Народу") повідомив у Telegram.

"Дещо потрібно буде доопрацювати інженерам з інтеграції супутникових антен на даху поїзда, але це вже технічні рішення. Звертаю увагу, що для реалізації цього рішення вже не потрібна наземна телекомунікаційна інфраструктура вздовж залізничних колій", – написав депутата.

Він зауважив, що ще кілька років тому технічна реалізація таких рішень була неможливою.

"А рішення, які раніше працювали на цих потягах, приймаючи мережі CDMA, не відповідали жодним параметрам якості доступу до мережі "Інтернет" і, на мій погляд, вони більше не працювали, ніж працювали, а потрібні були для виведення грошей", – додав Федієнко.

Як повідомлялося, наприкінці червня голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь розповідав, що "Укрзалізниця" вже протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах, а супутниковий інтернет може з’явитися в українських потягах до кінця року.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Україна вже отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 тисяч терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.