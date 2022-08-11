Попит на електромобілі в Україні підскочив у липні в 2 рази

У липні українці придбали та зареєстрували 1 732 електромобіля, що у 2,3 раза більше, ніж у липні минулого року, та на 64% більше відносно попереднього календарного місяця.

При цьому українці переважно купують вживані електрокари – частка нових машин у реєстраціях електромобілів склала лише 11% порівняно із 20% у липні 2021 року, повідомляє об’єднання "Укравтопром".

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf – у липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі (одна нова, решта уживані).

Другий результат – у Volkswagen е-Golf – 151 авто, на третьому місці – Volkswagen ID.4 (134 реєстрації, з них 25 нових машин).

До п’ятірки найпопулярніших електрокарів у липні також потрапили Renault Zoe – 112 шт. та TESLA Model 3 – 75 шт. (всі були у використанні).

Всього, з початку року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, загальний парк електромобілів та гібридів в Україні вже перевищив 100 тис. авто.