Конференція в Копенгагені зібрала 1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні

Під час Конференції північноєвропейських союзників із підтримки України, яка проходила в Копенгагені 11 серпня, було акумульовано понад 1,5 млрд євро.

Про це заявив міністр оборони Данії Мортен Бедсков, передає Укрінформ.

"Загалом учасники сьогодні погодилися виділити понад 1,5 млрд євро для України. Велика Британія започатковує фонд для збору коштів на виробництво зброї", – сказав міністр, зауваживши, що це велика сума.

Бедсков уточнив, що кошти будуть використані цього та наступного року. Водночас міністр висловив упевненість, що буде ще більше внесків, грошима та різними типами озброєння. Чимало країн пообіцяли свої внески.

Під час зустрічі обговорювалися програми нарощування виробництва озброєнь для України, зокрема артилерії та ракет, амуніції. Бедсков подякував Польщі, Чехії та Словаччині, які засвідчили готовність збільшити випуск артилерійських систем та іншого обладнання.

За словами Бедскова, ще одним пунктом обговорення була підготовка українських військовослужбовців. Декілька країн, включно із Данією, погодилися підтримати відповідну програму Operation Interflex.

Обговорювалася також тема допомоги в розмінуванні. Провідну роль у цьому відіграватиме Ісландія, яка розробить концепції розмінування, готуватиме фахівців місій.

За оцінкою Бедскова, конференція принесла чимало результатів.

"Боротьба України – наша боротьба. Ми стоїмо на боці України. Ми маємо задовольнити її військові потреби і не маємо дозволити Путіну зруйнувати нашу демократію", – підкреслив він.

Конференція була присвячена середньо- та довгостроковому плануванню допомоги Україні. Участь у ній узяли представники 26 країн.

Наступна подібна зустріч запланована на середину вересня.