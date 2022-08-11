Нацбанк закрив ще одну мережу валютних обмінників

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію на торгівлю валютними цінностями, видану ТОВ "Фінансова компанія "Голден груп".

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Такий захід впливу до компанії застосовано за порушення вимог валютного законодавства, виявлені під час позапланової виїзної перевірки, а також за перешкоджання її проведенню.

Нацбанк уточнює, що ТОВ "Фінансова компанія "Голден груп" займає близько 0,15% ринку готівкового обміну валют та має 18 пунктів обміну валют.

Як повідомлялося, минулого тижня Національний банк анулював ліцензії на торгівлю валютними цінностями для ще чотирьох компаній, які загалом займали близько 15% ринку готівкового обміну валют та мали понад 600 пунктів обміну валют.

Станом на 10 серпня Національний банк вже здійснив 57 перевірок структурних підрозділів 19 небанківських фінансових установ.