Україна закликає арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту, – МЗС

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх під час надзвичайної сесії Ради Ліги арабських держав в Каїрі на рівні постійних представників закликав арабські країни приєднатися до санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

У своїй промові Субх закликав арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти РФ, у тому числі в питанні введення ембарго на поставки російської нафти.

Також Субх підкреслив, що Україна вітає зусилля ЛАД в контексті пошуків шляхів припинення російської агресії.

"Сподіваємося на подальшу підтримку України з боку арабського світу, зокрема в рамках міжнародних організацій", – зазначив він.

Субх акцентував увагу на тому, що російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу, а від наслідків агресії потерпає весь світ, загострюються кризові явища, що загрожує політичній стабільності окремих країн.

Також Субх підкреслив, що в той час як Росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту, Україна є надійним партнером у вирішенні продовольчих проблем.