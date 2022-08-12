Війна в Україні відкинула економіку РФ на чотири роки, – Bloomberg

Вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну відкинуло російську економіку на чотири роки за перший після нападу квартал, спричинивши одне з найтриваліших спадів в історії країни.

Про це повідомляє Bloomberg.



Зазначається, що ВВП за рік скоротився на 4,7% згідно з середнім прогнозом дванадцяти аналітиків, опитаних агентством.

"Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, яка підтримує попит. Тим не менш, економіка втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту", – зазначив економіст Олександр Ісаков.

Міжнародні санкції вдарили по російській торгівлі та паралізували такі галузі, як автомобілебудування. Хоча падіння економіки поки що є менш стрімким, ніж очікувалося, центральний банк прогнозує, що спад погіршиться упродовж наступних кварталів, і не очікує відновлення до другої половини наступного року.

"Криза розвивається по дуже плавній траєкторії. У найкращому випадку економіка сягне свого мінімуму до середини 2023 року", – каже провідний фахівець з російської економіки Євген Суворов з банку "ЦентроКредит".

Банк Росії вжив заходів, щоб стримати потрясіння на ринках, запровадивши контроль над капіталом і різко підвищившивідсоткові ставки.

Видобуток нафти відновлюється, а витрати домогосподарств демонструють ознаки стабілізації. Фіскальні стимули та заходи пом'якшення грошово-кредитної політики в останні місяці також почали діяти, послаблюючи вплив міжнародних санкцій.

Така реакція забезпечила м'яке падіння економіки. Економісти вважають, що скорочення виробництва за весь рік становитиме всього 3,5%.

Водночас банк Росії прогнозує, що ВВП в поточному кварталі впаде на 7% і, можливо, ще більше в останньому. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.