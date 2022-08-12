Україна закликала США запровадити санкції проти всіх російських банків

Україна закликає адміністрацію президента Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків, щоб позбавити президента РФ Владіміра Путіна вести війну.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Bloomberg.

За її словами, український уряд хоче, щоб США додавали по кілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ. Маркарова додала, що передала відповідний запит Міністерству фінансів США.



"Санкції такі ж важливі, як зброя", – сказала дипломатка.



За її словами, будь-який російський банк є законною мішенню для санкцій, оскільки всі вони фактично залучені до фінансування кампанії Путіна.



"Щойно один банк потрапляє під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил", – каже Маркарова.



У той час як кілька банків можна залишити для певних цілей, "всі інші мають бути піддані санкціям, тому що всі вони займаються фінансуванням терористичної машини, яка веде війну", додала посол.

Україна також наполягає на тому, щоб Державний департамент США включив Росію до списку держав-спонсорів тероризму.

Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.