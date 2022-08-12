"Газпром" намагався заблокувати роботу українського флоту на Дунаї

Російський "Газпром" через сербську компанію NIS Gazprom Neft намагався заблокувати прохід українських суден на Дунаї, водночас українській стороні вдалося зняти арешт зі своїх суден.

Про це повідомив гендиректор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко у Facebook.

Він розповів, що ініціатором позову і арешту суден виступила місцева компанія NIS Gazprom Neft, яка раніше займалась бункеруванням флоту УДП. Ще до початку російської агресії у пароплавства виникла заборгованість перед постачальником. Але сербська компанія розглядала цю заборгованість як поточну та не мала жодних претензій щодо її погашення.

"Після російського вторгнення компанія звернулася до пароплавства з вимогою погасити заборгованість. УДП повідомила постачальника, що кошти не можуть бути сплачені в зв'язку з агресією Росії та обмежувальними заходами нашого уряду. Адже мажоритарним власником сербської компанії є АТ "Газпром Нєфть" та АТ "Газпром", які в свою чергу контролюються країною-агресором", – зазначив Москаленко.

Наприкінці червня одне з суден УДП було затримано у сербському Велико-Градіште. З’ясувалось, що NIS Gazprom Neft вдалось отримати досудове рішення про накладання арешту на флот УДП.

Українська компанія не була про це повідомлена у встановлений сербським законодавством спосіб. Таким чином, підприємство тимчасово втратило можливість працювати не лише на сербській ділянці, але і вище по Дунаю.

Наразі юристизмоглизняти арешт з понад 20 суден УДП, але в портах Сербії ще залишаються затриманими два наших судна, розгляд апеляційної скарги по яким триває.

"Ми вирішуємо це питання. Готуємось до судового розгляду і готуємо зустрічні позови до опонентів на величезні суми", – каже гендиректор УДП.

Так, українська сторона наполягатиме на тому, що NIS Gazprom Neft повинна компенсувати завдані УДП збитки, пов’язані з простоєм флоту.

Також УДП ініціювала розслідування умов закупівлі палива у NIS Gazprom Neft за минулого керівництва компанії через ознаки того, що поставка відбувалась за завищеними цінами.