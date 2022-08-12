Євросоюз запровадив антидемпінгові мита на неіржавну сталь із Росії та Туреччини

Європейська комісія після завершення антидемпінгового розслідування, яке торкалося періоду з 1 січня по 31 грудня 2020 року, ухвалила рішення про введення мит на постачання корозійностійкої сталі з Росії та Туреччини.

Про це йдеться в матеріалах Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.



Ініціатором розслідування виступала Європейська асоціація сталеливарної промисловості (Eurofer), його предметом став, зокрема, сталевий прокат із оцинкованим, магнієвим, алюмінієвим покриттям. У той же час трансформаторна та швидкорізальна сталь не були включені до розслідування.



Антидемпінгове мито на метал з "Магнітогорського металургійного комбінату" складає 36,6%, "Новолипецького металургійного комбінату" – 10,3%, "Сєвєрсталі" – 31,3%, всіх інших комбінатів – 37,4%.



Для турецького активу ММК (MMK Metalurji) мито складає 10,5%, для решти турецьких сталевиробників – від 2,4% до 11%.



Імпорт корозійностійкої сталі з РФ та Туреччини зріс більш ніж у п'ять разів – з 196,6 тис. тонн у 2017 році до понад 1 млн тонн у період розслідування, частка такого металу з цих країн підвищилася з 2,2% до 13,1%. При цьому ЄК звертає увагу в матеріалах на здійснення поставок за цінами, нижчими за середньоринкові в ЄС.



Єврокомісія нагадує, що на даний момент введено санкції проти РФ, які також зачіпають постачання сталевої продукції в регіон або безпосередньо компанії, які виробляють та експортують метал у період розслідування, а з середини березня запроваджено повну заборону на постачання неіржавної сталі до ЄС.