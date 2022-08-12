Ціни на автогаз впали до 27 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 5 по 12 серпня, у мережах АЗС знизилася на 1,27 грн до 26,99 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,3 грн і 1,03 грн – до 27,19 і 27,46 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,63 грн, до 26,86 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 1,24 грн, до 26,44 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших