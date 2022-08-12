"Укрзалізниця" обіцяє не підвищувати тарифи для бізнесу у наступному році

"Укрзалізниця" у 2023 році не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення.

Про це на брифінгу повідомив член правління компанії Євген Лященко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не закладаємо (до фінплану на 2023 рік, – ред.) збільшення тарифів наступного року. Ми розуміємо, що це було б правильним, але нам потрібно ще дообговорити це питання з ринком", – сказав член правління "Укрзалізниці".

За словами Лященко, відмова від підвищення тарифів у фінплані наступного року компенсується очікуваним збільшенням обсягу вантажоперевезень.

"Ми бачимо, що наступний рік буде більш збалансованим, проте все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності", – пояснив він.

Водночас, за словами члена правління "Укрзалізниці", у 2023 році планується велика кількість ремонтів та відновлення інфраструктури, на які власних коштів компанії недостатньо.

Як повідомлялося, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці"про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Крім того, "Укрзалізниця" з 1 серпня змінила методику обрахування вагонної складової у вартості вантажоперевезень у вагонах власного парку по території України, що також призведе до збільшення витрат бізнесу.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чому "Укрзалізниця" підняла тарифи на 70% і як це вдарить по бізнесу".